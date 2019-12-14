C朗期望祖記決賽鬥皇馬　網民：發夢冇咁早

歐聯下周一抽籤，祖雲達斯16強嘅潛在對手分別係車路士、熱刺、皇馬、里昂同多蒙特，C朗接受《馬卡報》訪問表示，唔希望咁早碰到皇馬，希望留到決賽先同對方碰頭，報道出街後即有網民留言「發夢冇咁早」，認為祖記入決賽機會不大。

睇抽籤形勢，祖記同皇馬喺16強交手機會唔低，亦會係一大看點，不過C朗期望對皇馬愈遲愈好：「我期望遲啲先遇到皇馬，最好就喺歐聯決賽同對方碰頭，而唔係16強，我心目中嘅劇本係咁樣。」

祖記撞皇馬嘅機會率係21.15%，係第2機會高嘅組合，僅次於皇馬對利物浦嘅21.58%，C朗又話，如果有一日要重返巴拿貝球場倒戈，我希望皇馬球迷會歡迎我。」

對於C朗嘅願望，好多網民都唔睇好，認為係發白日夢，留言表示：「睇嚟要搵喬治娜同老佛爺溝通吓先。」「祖記入到決賽先算啦！」

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