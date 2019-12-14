你懂的 謝拉特同格流續約至2024

利物浦宣布與高普續約至2024嘅同一剎那，蘇超格拉斯哥流浪都有嘢宣布，就係同領隊謝拉特續約，年期同樣係至2024，與高普嘅合約同年同月同日結束，至於點解會咁？你明嘅。

雖然格流在蘇聯盃決賽0比1不敵些路迪，聯賽亦暫以2分落後些路迪，但事實上謝拉特自從執教格流以來，球隊成績確實唔錯，日前喺歐霸盃都順利出線32強。

宣布續約後，謝拉特接受官網訪問時表示：「好開心可以繼續留喺格流呢間咁出色嘅球會，當會方同我傾續約時，呢個係好容易嘅決定，多謝球會對我嘅信任，最重要係球迷對我嘅支持。」

一直盛傳利物浦神奇隊長謝拉特係下任紅軍主帥，高普之前一直唔肯續約，2022約滿就會離隊，當時利物浦已準備搵執教格流嘅謝拉特接掌教鞭，依家高普肯同利物浦續約至2024，謝拉特自然亦唔會咁快離開格流，因此巧合地同格流續約至2024。

總言之，高普同謝拉特嘅合約同步，唔排除利物浦同格流有晒默契，一旦高普離隊，謝拉特就會自動埋位。

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