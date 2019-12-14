【英超】信往績利物浦炒硬屈福特

今日焦點研究一場英超，利物浦主場迎戰屈福特，紅軍今季15勝1和，只僅僅失過2分，陣營剛傳出好消息，領隊高普續約到2024年，年薪加到1500萬鎊。

高普近期瘋狂輪換球員，效果非常不錯，今場是紅軍踢世冠盃前，最後一場聯賽，當然希望大勝一場壯聲威，翻查最近3次對賽利物浦全勝兼最少贏3球差距，2次更贏足5球，讓2球照要上盤。

名家：麥馬拿仁

直播表

周六中午12時 日附 湘南比馬 Vs 德島漩渦

有線662、602台

周六2:00pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 威靈頓鳳凰

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六2:55pm 東亞女 中國女足 Vs 日本女足

有線662、602台；香港國際財經76台

周六4:30pm 澳職 FC悉尼 Vs 中岸水手

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六8:30pm 東亞賽 日本 Vs 香港

有線662、602台；香港開電視77台

周六6:45pm 澳職 珀斯光輝 Vs 西悉尼流浪者

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六8:00pm 西甲 CF格蘭納達 Vs 利雲特

Now 632

周六8:00pm 德乙 海登咸 Vs 比勒費爾德

on.cc 東網

周六8:30pm 英超 利物浦 Vs 屈福特

Now 621、611

周六10:00pm 意甲 布雷西亞 Vs 萊切

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周六10:30pm 德甲 拜仁慕尼黑 Vs 雲達不來梅

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六10:30pm 德甲 緬恩斯 Vs 多蒙特

Now 672、Fox +；有線653、613台

周六11:00pm 英超 車路士 Vs 般尼茅夫

Now 621

周六11:00pm 英超 李斯特城 Vs 諾域治

Now 622

周六11:00pm 英超 般尼 Vs 紐卡素

Now 623

周六11:00pm 英超 錫菲聯 Vs 阿士東維拉

Now 624

周六11:00pm 西甲 皇家蘇斯達 Vs 巴塞隆拿

Now 632、611；ViuTV 99台

周日0:30am 法甲 梅斯 Vs 馬賽

無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615台

周日1:00am 意甲 拿玻里 Vs 帕爾馬

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日1:30am 英超 修咸頓 Vs 韋斯咸

Now 621

周日1:30am 西甲 畢爾包 Vs 伊巴

Now 632

周日1:30am 德甲 杜塞爾多夫 Vs RB萊比錫

Now 670、Fox +；有線651、611台

周日3:00am 法甲 昂熱 Vs 摩納哥

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日3:45am 意甲 熱拿亞 Vs 森多利亞

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日4:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 奧沙辛拿

Now 632

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