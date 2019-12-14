奧斯爾支持疆獨惹爭議　中國球迷怒燒波衫

德國中場奧斯爾再捲政治風波！繼上年同土耳其總統埃爾多安合照，喺德國引起軒然大波後，呢位阿仙奴球星日前又喺社交網貼文，批評西方國家對於新疆維吾爾族人及穆斯林嘅人權問題保持中立。奧斯爾喺文中描述新疆維吾爾族人點樣被逼害，同時指責穆斯林國家同傳媒只係擺出「中立」態度。奧斯爾呢次發文最爭議嘅地方，係佢用咗「東突厥斯坦」(East Turkistan)字眼同東突厥斯坦伊斯蘭共和國嘅藍旗，呢兩樣係被視為新疆獨立運動嘅象徵。

喺中國擁有大量粉絲嘅奧斯爾，今次發文曝光後引起國內球迷強烈不滿，唔單止奧斯爾嘅微博被中國球迷狂鬧，據報更有大批球迂焚燒同剪爛奧斯爾波衫抗議。阿仙奴官方隨後發出聲明，話奧斯爾喺社交網嘅言論係個人立場，球會會貫徹唔涉足政治嘅原則。

奧斯爾嘅twitter有多達2,440萬個追隨者，當中有唔少都係嚟自中國地區，佢今年5月就曾經放片慶祝中國嘅「M10粉絲團」人數達到5萬人，9月份又曾祝賀一對國內粉絲結婚，曾有傳聞話奧斯爾下一站可能會去中超搵食，不過經過今次風波，似乎好難再入中國市場。

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