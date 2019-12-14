洛夫雲重傷今年玩完　利物浦慘烈中堅荒

近日喜事重重嘅利物浦，周六(14號)爆出一單勁掃興嘅消息，領隊高普證實克羅地亞中堅洛夫雲嚴重受傷，現時「復出無期」，利物浦依家只係得番華基爾雲迪積克同祖高美斯兩個常規中堅，但嚟緊仲要面對聖誕新年快車同世冠盃，認真牙煙！

利物浦周六(14號)晚主場對屈福特前，高普證實洛夫雲出咗事：「洛夫雲會缺陣，今次係肌肉問題，比起上次受傷更加嚴重，依家未有復出嘅時間表。呢個情況(中堅荒)令人擔心，我哋唔係第一次遇上中堅荒，上季試過搵法賓奴泰華利斯客串(中堅)，好不幸佢依家都傷埋。」消息指洛夫雲今年之內復出嘅機會相當渺茫。

除咗洛夫雲之外，祖爾麥迪比目前亦因膝傷缺陣，呢位喀麥隆中堅對上一次比賽已經係10月份，如果華基爾雲迪積克同祖高美斯再有乜冬瓜豆腐，高普就只係得番基賀華同薛比雲丹貝治兩個17歲青年軍可以用。利物浦踢埋今輪英超就要去踢世冠盃，拆禮物日仲要作客李斯特城上演榜首大戰。

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