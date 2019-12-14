【總結】夏登喪轟10球3分...連續2場！

當今NBA最強得分手，非火箭後衞占士夏登莫屬！這位「得分王」No.1周六(14號)常規賽繼續瘋狂狀態，個人狂取54分帶領火箭作客130比107擊敗魔術，占士夏登繼上場入10個3分創下隊史紀錄後，今場再次轟入10個3分球，成為史上第2個連續2場入10球或以上3分波球員。

占士夏登目前以場均39.3分名列「得分王」第1位，NBA今季只有10次有球員單場取得50+得分，占士夏登就獨佔5次。連續2場轟入10個3分波更是占士夏登一大突破，他成為NBA史上第4個錄得多於一次單場「10+」3分球球員(史提芬居里、JR史密夫、奇利湯臣)，而之前只有史提芬居里能夠連續2場造出。

火箭教教練迪安東尼賽後表示：「我們今場的投射非常出色，當占士夏登有如此表現，沒有球隊可以擊敗我們、沒有防守能夠阻止到他。」

周六常規賽賽果

爵士 114:106 勇士

公牛 73:83 黃蜂

灰熊 114:127 公鹿

鷹隊 100:110 溜馬

熱火 110:113 湖人

魔術 107:130 火箭

76人 116:109 塘鵝

帝王 101:103 紐約人

木狼 117:124 快艇

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