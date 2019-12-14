張家朗蔡俊彥64強畢業　港隊明戰團體賽

「男子花劍世界盃東京站暨奧運測試賽」今天（14日）在千葉市幕張展覽館進行個人正賽。張家朗和蔡俊彥出師不利，前者不敵應屆亞錦賽季軍，後者敗給法國劍手，雙雙遭遇「一輪遊」。兩人與張小倫、楊子加明日將會重整旗鼓，出戰團體賽，繼續爭取東京奧運積分。

港隊派出一行九人參賽，其中七人未能通過資格賽的考驗出局，世界排名第6位的張家朗和第16位的蔡俊彥，則以種子選手身份直闖正賽。位於上線的蔡俊彥率先出擊，在64強面對世界排名低18位的法國劍手Maxime Pauty，大部分時間處於劣勢，落後5：9時，更被對手連取6分，終以5：15落敗，止步首輪。

下線的張家朗迎戰東道主齊藤俊也。兩人過去多次對壘，最為港人熟悉的，一定是2017年世青決賽，當時張家朗擊敗對手，成為香港歷來首個男花世青冠軍。但齊藤俊也成長急速，晉升成年組後，初登世錦賽舞台，便一鳴驚人獲得亞軍，今屆亞錦賽亦獲季軍，實力不容小覷。這次相遇，張家朗早初嘗試拉開比數，但齊藤俊也沉著應戰，兩度追成5：5和10：10平手，關鍵時刻更加反超前。最終張家朗以12：15告負，個人賽64強畢業。