菁英盃　愉園反勝和富大埔開齋

「菁英盃」B組分組賽周六（14日）假小西灣運動場舉行，由愉園對陣和富大埔。愉園憑加維蘭梅開二度，加上朱偉鈞建功，以及對手的「烏龍球」以4比2反勝大埔，取得這項賽事首場勝仗。

上半場雙方互有攻守，開賽不足1分鐘，大埔左中場陳文輝把握林毅東解圍失誤後狂抽，惜未能命中目標。6分鐘，愉園翼鋒袁世傑接應直傳後近射，被大埔19歲門將錢兆琛拍出。2分鐘後，大埔先開紀錄，何振廷接應中村祐人回傳，第一時間燙射入網。及後大埔差點再下一城，16分鐘，中村祐人中圈附近笠射僅柱邊出界。23分鐘，金玟基接應罰球頂入，惜越位在先，入球無效。大埔未能擴大比數之餘，更被對手3分鐘內連入兩球反超前。35分鐘，朱偉鈞傳中，加維蘭近門射入成1比1。2分鐘後，加維蘭「投桃報李」，橫傳予朱偉鈞抽射入網，將比數改寫成2比1。大埔隨即反撲，39分鐘，金玟基近門挑射，惟中楣彈出。1分鐘後，大埔險些再度失守，袁世傑主射罰球，皮球直接彎向遠柱，惜被錢兆琛打出，愉園上半場以2比1領先。

換邊後，愉園積極進攻，48分鐘，袁世傑把握楊賜麟解圍不遠抽射，惜僅告高出。1分鐘後，朱偉鈞禁區內燙射，被錢兆琛接實。未能擴大優勢的愉園於53分鐘收到壞消息，大埔快速反擊，許嘉樂快放後橫傳予金玟基，後者勁射得手，助球隊收復失地。63分鐘，朱偉鈞把握對手回傳失誤後單刀赴會，惟最後一腳未能越過錢兆琛，隨後的角球機會，前柱的馬希卡歷搖頂高出。73分鐘，朱偉鈞底線前橫傳，搏得大埔中堅雲美亞斯「擺老烏」，愉園再次取得領先。5分鐘後，加維蘭接應角球頂入，將比數拉開至4比2。90分鐘，金玟基因侵犯對手領第二面黃牌，10人應戰的大埔尾段還未放棄，方俊業近門撞射僅柱邊出界，最終愉園以4比2擊敗大埔，取得「菁英盃」首場勝仗。

賽後，愉園主教練鮑家耀表示今場勝仗有助舒緩球員壓力，同時恢復信心迎接下場比賽。雖然取得勝仗，但「鮑Sir」表明不會計較「菁英盃」成績，亦未有留意分數與小組形勢，最重要還是讓小將落場比賽，以增加經驗。至於今場製造出3個入球的朱偉鈞，「鮑Sir」認為若然他能夠增加跑動、入楔，表現會更佳，希望他繼續進步。