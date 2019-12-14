菁英盃　朱偉鈞：唔使出聲都知加維蘭喺邊！

「菁英盃」周六（14日）假小西灣運動場上演B組分組賽，由愉園硬撼和富大埔。愉園雖然先失守，但憑藉20歲小將朱偉鈞創造3個入球，最終以4比2反勝大埔。

今場表現突出的朱偉鈞在接受訪問時表示：「我哋之前幾場聯賽都踢得幾好，只係差埋門嗰腳，啱啱嗰個禮拜『鮑Sir』（主教練鮑家耀）都提我哋，埋門要有決心啲！『岑Sir』（助教岑國培）、『陸Sir』（助教陸冠邦）都同我講，作為一個前鋒，攞到波之後就諗射波先，所以今場我一攞到波就嘗試起腳。雖然球隊頭15分鐘唔夠集中，但係我Feel到大家都好有信心、狀態好好，下場聯賽對元朗唔使講，一定係要攞3分！」是役上半場兩個入球均源自朱偉鈞與加維蘭的合作，他指彼此的默契已大幅提升：「加維蘭雖然身形唔算好好，但係佢攞位好醒，練波嗰陣我都會跟佢學嘢，依家開始同佢有默契，唔使出聲都知佢大概喺邊。」

過去兩季效力夢想FC的他並未取得入球，今季轉投愉園後已有2球進帳，他透露自己表現進步全因放下心理包袱：「之前喺夢想FC嘅時候，自己信心唔大，今季自己對飛馬已經入咗波，依家入埋第二球，個人有信心咗，順起上嚟自然就順！」