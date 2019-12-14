李慧詩遠赴澳洲試探敵情　奪爭先賽第四金

小休接近兩星期，「牛下女神車」李慧詩今日（14日）亮相世界盃場地單車賽布里斯班站，如願與東道主莫頓（Stephanie Morton）會師爭先賽決賽，試探敵情，以一局不失的姿態奪金，延續十八個月不敗戰績。李慧詩明日將會乘勝追擊，爭取今季首面競輪賽獎牌。

狀態大勇的李慧詩，在200米資格賽踩出10秒387，刷新個人保持的10秒571亞洲紀錄，力壓今季首次碰頭的澳洲勁敵莫頓，以首名直闖16強。另一港將李海恩，則踩出10秒955，排名20位晉級24強，續以0.107秒之差不敵意大利車手。

一如既往，李慧詩的晉級過程未受考驗，一局不失連挫美國的葛比（Madalyn Godby）、烏克蘭的史達蓮高娃（Olena Starikova）和俄羅斯的禾諾娃（Anastasiia Voinova）。另一邊廂，莫頓一路過關斬將，順利闖進決賽「打大佬」，不過未能撼動「女車神」地位。李慧詩再次直落兩局輕取對手，摘下今季第四面爭先賽金牌，銅牌則由禾諾娃奪得。

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