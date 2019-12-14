【東體爭議】奧雲：延續球員生涯成魔冇錯

英格蘭一代射手奧雲雖然已經掛靴6年，但利物浦球迷仍然無法原諒佢10年前加盟死敵曼聯，斥責呢位叛逆可恥。不過，奧雲近日接受傳媒訪問時，表示並不後悔當年成魔，就算畀佢揀多1次，仍然會咁做。

現年40歲嘅奧雲屬於利物浦青訓產品，1998年世界盃16強，年僅18歲嘅「黃毛小子」以一人之力突破阿根廷防線射入，一戰成名，2001年更協助利物浦成為五冠王，自己亦獲得歐洲足球先生殊榮。

當全世界以為奧雲將成為紅軍傳奇人物，佢卻於2004年轉投皇馬，但令利迷最嬲係2009年佢竟然加盟曼聯。

奧雲講番呢件事，透露其實身不由己：「我本來打算離開皇馬後，重返利物浦，但事情出現變化，結果去咗紐卡素，至於2009年加盟曼聯，我並唔覺得羞恥，因為係當時最好嘅選擇，就算揀多1次，都會同曼聯簽約。其實無論加盟紐卡素、曼聯、史篤城，

都唔係我嘅夢想，我當時只係想延續球員生涯。」

雖然奧雲僅效力曼聯3季，但就捧過1次英超及1次英聯盃冠軍，被球迷寸係「曼聯名宿」，永遠都無法「洗白」。現今球壇之中，球員忠誠與個人利益，邊樣更重要，點都拗唔完，或者正如奧雲所講，問心無愧已經足夠。

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