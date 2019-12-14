冬季最搶手係佢！三大豪門爭住要

唔少優秀球員將於明夏約滿，所屬球會如果未能留住佢哋，往往會提早割價求售，以免人財兩失。拿玻里前鋒梅頓斯正係其中之一，由於呢位32歲比利時國腳要求600萬歐元年薪，先至肯續約，但拿玻里滿足唔到佢，勢必下月出售佢，結果引來曼聯、國際米蘭、多蒙特爭奪。

拿玻里早前發生兵變，內部笠笠亂，梅頓斯認為會方必須加佢人工，先至願意留隊，據報佢要求續約2年，每年600萬歐元人工。

不過，拿玻里老闆迪羅倫迪斯有意改組球隊，解決內部混亂問題，無意重金留住梅頓斯，雙方談判已經破裂。

今季已經係梅頓斯效力拿玻里第7個球季，佢過去3季意甲表現大勇，總共入咗62球，所以唔少球會有興趣簽佢。其中曼聯一直想簽入前鋒，提升攻力，梅頓斯身價唔算貴，成為目標之一。

多蒙特擔心查頓辛祖可能離隊，所以想簽入梅頓斯以備不時之需，而國米教練干地亦物色緊新前鋒，除咗基奧特之外，梅頓斯都係佢考慮人選之一。

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