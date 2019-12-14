東亞盃　日職MVP領軍　日本贈港隊「5蛋」

周六（14日）晚假南韓釡山上演的「EAFF E-1東亞足球錦標賽」決賽周賽事，香港隊在作出大幅輪換下，以0比5不敵由新鮮出爐日職MVP仲川輝人領軍的日本隊。

與首場對南韓比較，港隊正選陣容共作出包括辛祖、鞠盈智、鄭展龍、梁諾恆、李毅凱、羅拔圖、陳肇鈞和謝德謙的8個調動，只有徐宏傑、黃洋和唐建文連續兩場出任正選。至於日本方面，不約而同作出大幅度輪換，正選陣容中共有9名奧運適齡球員，當中7位球員首次成為大國腳，其中司職中堅的田中駿汰，目前仍是大阪體育大學的學生，尚未正式加入J聯賽。

賽事首個具威脅攻門鏡頭來自港隊，4分鐘，鄭展龍禁區頂使出招牌左腳勁射，可惜未能命中貝標。未能先開紀錄，港隊3分鐘後便告失守，日職MVP仲川輝人右路傳中，唐建文頭槌解圍，第二次代表日本國家隊上陣的菅大輝，第一時間球不着地抽入「世界波，日本領先1比0。

領先下的日本繼續施壓，並在14分鐘將比數改寫成2比0，隊長大島僚太左邊開出角球，田川亨介在唐建文和梁諾恆夾擊下，頂入其國家隊首個入球。日本領先兩球依然未有放軟手腳，前鋒小川航基在26分鐘取得其國家隊「開齋波」，趁李毅凱殺到前於禁區頂快射，死角入網成3比0。補時階段，小川航基把握港隊後防遲遲未能解圍，近門篤入成4比0完上半場。

換邊續戰，港隊分別以羅梓駿和孫銘謙，入替唐建文和徐宏傑。50分鐘，大島僚太禁區頂人群中抽射，謝德謙飛身拍出底線。儘管大比數落後，依然獲在場球迷高叫「 We are Hong Kong」打氣的香港隊，在56分鐘出現入球良機，鄭展龍禁區頂扣順左腳一抽，皮球擦楣頂出底線。「破蛋」不成，兩分鐘後再失一球，大島僚太左路傳中，辛祖近柱頂高，伏兵門前的小川航基輕鬆頂成5比0，個人大演帽子戲法。63分鐘，陳俊樂入替黃洋，並接過隊長臂章。

之後，兩軍都未能改寫比數，最終香港隊以0比5負於日本，兩戰皆北；至於贏波的日本則兩戰兩勝。港隊將於周三（18日）最後一輪賽事對中國，日本則會硬撼南韓。