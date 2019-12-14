菁英盃　理文鬥「標流」睇吓邊隊開齊先！

「菁英盃」A組分組賽周日（15日）下午2時30分，於深水埗運動上演獨腳戲，由理文火併標準流浪。兩軍U22小將都期望今仗能擊敗對手，全取3分以保出線希望。

理文在菁英盃分組賽戰畢3場後未嘗1勝，為保留出線希望，過去3場分組賽中，獲正選上陣兼踢足全場的周家樂，他認為今仗自己需在心態上加強，這位20歲小將表示︰「我自己當然想爭取入球，但我唔會刻意去諗呢樣嘢，機會嚟到就自然會入到，最緊要都係球隊贏波！」今仗面對表現驚喜的標準流浪，「家樂」認為需重點提防兩名球員：「彭林林係一個好有速度嘅球員，佢一上腳就好難應付，仲有巴辛係流浪入最多波嘅球員，都要小心！」

標準流浪目前於A組分組賽2戰全敗，於該2仗正選上陣的19歲後衞文偉峰表示：「經歷咗幾場比賽，自己進步得最多嘅地方係自己嘅心態，依家比賽已經唔會因為緊張而影響發揮，但係長傳穩定性有待改善。」今戰面對去屆菁英盃盟主理文，他明言不會有壓力：「無論係球隊或者係自己都為咗嚟緊嘅比賽做咗好多準備，希望到時可以發揮到應該要有嘅表現！」綽號為「普巴」的文偉峰更揚言自己在進攻上身藏秘密武器，惟他不願透露：「想知就要入場睇喇！」