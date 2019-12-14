【賽後解碼】利物浦遇最強對手：傷兵

周六(14日)晚英超早場，榜首利物浦憑穆罕默德沙拿梅開二度，以2:0擊敗包尾嘅屈福特，但亦付出沉重代價，中場主力韋拿杜姆傷出，加上之前中堅場洛夫雲對般尼茅夫時亦受傷，換言之利物浦已連續2場英超有球員受傷，成為爭標一大暗湧。

雖然今場係「首尾之戰」，但大部分時間戰情陷入拉鋸，屈福特表現令人驚喜，壓逼防守效果唔錯，但進攻認真麻麻，包括杜哥利、伊斯美拿沙亞近門撻Q失機。

利物浦示範進攻最緊要有效率，37分鐘紅軍瓦解對手角球攻勢後，立即快速反擊，穆罕默德沙拿個人表演，於左路接應傳送，用左腳後腳扣波，再用右腳射入，非常精彩，佢連續3場入波。

換邊後初段，利物浦有拉開紀錄機會，梳頓沙基利左路傳中，沙迪奧文尼勁頂入網，球證睇完VAR後，判文尼越位在先，入波無效。

踢到90分鐘，沙拿近門補射入網有越位之嫌，球證又要睇VAR，今次判入波有效，為利物浦鎖定2:0勝局。

不過，利記卻受到一大打擊，就係中場主力韋拿杜姆踢到59分鐘受傷退下火線，加上洛夫雲、祖爾麥迪比養傷，令中後場人腳開始緊張。

利物浦嚟緊仲要拉隊飛去卡塔爾，出戰12月18號晚世冠盃4強，賽程頻繁，隨時令傷兵問題進一步惡化，真係考起領隊高普調配兵源嘅功力。

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