悲情！最強帶刀侍衞被逼執包袱

林柏特今季執教車路士後，提拔唔少新星，帶來新氣象，的確獲得唔少車迷支持。不過現實係殘酷，只見新人笑，不見舊人哭，昔日主力左翼衞馬高斯阿朗素今季被投閒置散，據悉林柏特已批准佢可於下月轉會。

即將29歲嘅馬高斯阿朗素2016年由前主帥干地簽入，呢位西班牙國腳助攻力強，喺干地採用嘅343陣式之中，基本上踢晒整條左路，頭兩季英超合共入咗13球，堪稱最強「帶刀侍衞」。

不過，上季車仔主帥沙利及現時領隊林柏特都慣用4後衞，鍾意用傳統左閘，而非馬高斯阿朗素呢種「翼衞」，佢上季英超只入2球，所以今夏已傳出馬高斯阿朗素想離隊，馬體會有意簽佢，但車仔要求4000萬歐元轉會費，令對方卻步。

馬高斯阿朗素今季上陣機會更少，頭16場聯賽只上陣7次，入得1球，加上車路士轉會禁令獲得解除，可於下月買人，其中一個目標係李斯特城左閘芝維爾，所以林柏特唔介意減價賣走馬高斯阿朗素，起碼可以籌到部分資金收購芝維爾。

馬高斯阿朗素喺馬德里出世，屬於皇馬青訓產品，睇嚟好快可以返家鄉踢波，不過係加盟馬體會。

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