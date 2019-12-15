李斯特城主場跌2分　利物浦安心打世冠

利物浦贏屈福特豪取8連勝繼續領放，轉頭排第2嘅李斯特城主場對尾2嘅諾域治，竟以1比1賽和，聯賽8連勝斷纜，痛失2分後現以39分守住第2，利物浦領先優勢進一步拋離10之多，紅軍愈放愈遠。

李斯特城領隊羅渣士之前埋怨傳媒淨係報道利物浦曼聯，忽略咗李斯特城嘅努力，仲以為狐狸會繼續緊追利物浦，點知佢哋今場就失分，開賽26分鐘，迪姆普基接應貝安迪亞靚直線，突破李城防線單刀埋門射成1比0。

李城雖然唔爭氣先失守，但都不至於輸波，38分鐘成功扳平，占士麥迪臣右路開角球，占美華迪近柱頭槌撐入中路，諾域治門將告魯爾將皮球拍入自己龍門擺烏龍，李城追成1比1，並以此比數完場。

在曼城接連失分下，與利物浦分收最接近嘅剩低李斯特城，點知連佢哋都失分，令利物浦遠征世冠盃前冇晒壓力。

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