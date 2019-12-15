蘇斯克查急飛奧地利　密會夏蘭特

蘇斯克查周日晚將率領曼聯火併愛華頓，但原來喺備戰期間，匆匆忙忙飛咗去奧地利，目的係同薩爾斯堡嘅19歲挪威新人王夏蘭特，邀請呢位射手在下月冬季轉會窗轉投曼聯，夠晒誠意。

挪威報章及英國《每日郵報》爆料，蘇斯克查於英國時間周五早上乘搭早機飛赴奧地利，親自邀請夏蘭特轉會曼聯，報道指夏蘭特周三在經理人安排下探訪多蒙特及RB萊比錫兩間德甲球會訓練場，期間多蒙特出價2000萬歐元(約1.7億港元)收購該射手。

蘇B知道事態緊急，再唔出手就冇機會，因此促成今次行程。傳媒又訪問過夏蘭特父親，佢話：「我希望大家明白，呢個時間我無法就任何傳聞作出回應。」

曼聯周四晚在歐霸盃擊敗阿爾克馬爾賽後，蘇斯克查就冬季轉會窗行動表態：「我們關注嘅係長期目標，短期目標或者會有，但主要係長期目標，一月簽人唔容易， 我們一直留意事態發展。」

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。