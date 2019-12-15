黃興桂：利物浦篤定英超冠軍？

唔知大家見到金句時，會否有一頭霧水嘅感覺呢？雖然截稿前未知周六英超嘅賽果，但我從來都是其是、非其非，唔會講一些可能、好有機會等呢類明哲保身嘅說話，我認為氣勢如虹嘅利物浦篤定奪得今季英超錦標，因為能夠阻擋佢哋嘅曼城失分太多，睇吓去到季尾，我嘅預言能否成真。

至於歐聯方面，同樣喺截稿前仍未進行16強抽籤，但我相信列強亦唔想抽到對利物浦，一來紅軍實力強勁，二來其高壓迫打法愈趨成熟，縱然可以其人之道，採取同一招數對付佢哋，但又有幾多支球隊能全場貫徹到呢種打法呢？仲未計紅軍於冬窗添兵以圖增強實力，近日不斷傳出佢哋會簽入薩爾斯堡嘅日本好波之人南野拓實嘅消息，假如屬實真係如虎添翼。

而且紅軍班主約翰亨利一反常態，儘管佢同時擁有美職棒球隊波士頓紅襪，但佢講到明資金會留畀利物浦增兵之用，希望一圓30年以來首嘗英格蘭頂級聯賽冠軍滋味，甚至考慮將部分紅襪球員賣出套現，可見呢位美國班主非常重視紅軍。加上日前更急急與主帥高普續約多2年，意味住佢會執教到2024年，確可穩定軍心，以上種種，都係對球隊長遠嘅規劃，難怪紅軍近年不斷進步，逐漸進入收成期。

吼愛華頓狼隊下盤

講番今晚英超，曼聯主場對愛華頓，紅魔今季堅係海鮮波，時好時壞，愛華頓絕對有力一戰，同時間亦有熱刺主場對狼隊，熱刺就算自摩連奴接手後有起色，但非戰無不勝，狼隊總係以蔗渣價錢、踢出燒鵝味道，因此我睇好受讓嘅愛華頓同狼隊下盤。

金句：讓我告訴你們，誰是當今最恐怕面對但亦是球員至想加盟的球會。

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