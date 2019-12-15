【英超】阿仙奴曼城鬥射術
2019年12月15日 08:15
東網電視更多新聞短片
(Getty Images)
唔止足球睇波，仲有24小時滾動賠率，即時體驗：https://bit.ly/2UmNL0L
今日賽事焦點，研究一場英超聯賽大戰，阿仙奴主場迎戰曼城，阿仙奴改由龍格保領軍後，球隊表現並無大改善，後防甩漏問題仍然嚴重，影響成績。
曼城上場聯賽不敵曼聯，同利物浦距離愈拉愈遠，今場當然想贏，不過曼城嘅後防同樣有大問題，近期連續10場都有失波。
阿仙奴同曼城，同樣擁有高質射手，入波唔係問題，但雙方後防都靠唔住，入球大細中位數3.5球，一於捧入球大。
名家：邪神
直播表
周日3:15pm 東亞女 南韓女足 Vs 中華台北女足
有線662、602台；香港國際財經76台
周日3:30pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 墨爾本城
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日6:30pm 東亞賽 南韓 Vs 中國
有線662、602台；香港開電視77台
周日7:00pm 西甲 基達菲 Vs 華拉度列
Now 632
周日7:30pm 意甲 維羅納 Vs 拖連奴
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日9:00pm 西甲 切爾達 Vs 馬略卡
Now 632
周日10:00pm 英超 曼聯 Vs 愛華頓
Now 621
周日10:00pm 英超 狼隊 Vs 熱刺
Now 622
周日10:00pm 意甲 AC米蘭 Vs 薩斯索羅
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周日10:00pm 意甲 祖雲達斯 Vs 烏甸尼斯
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周日10:00pm 意甲 博洛尼亞 Vs 阿特蘭大
有線662、602台
周日10:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 慕遜加柏
Now 670、Fox +；有線651、611台
周日11:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 貝迪斯
Now 632
周日11:45pm 荷甲 阿爾克馬爾 Vs 阿積士
無綫 85台
周一凌晨零時 法甲 里昂 Vs 雷恩
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
周一0:30am 英超 阿仙奴 Vs 曼城
Now 621、611
周一1:00am 意甲 羅馬 Vs 史帕爾
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周一1:00am 德甲 史浩克04 Vs 法蘭克福
Now 670、Fox +；有線651、611台
周一1:30am 西甲 西維爾 Vs 維拉利爾
Now 632
周一3:45am 意甲 費倫天拿 Vs 國際米蘭
無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台
周一4:00am 西甲 華倫西亞 Vs 皇家馬德里
Now 632
周一4:00am 法甲 聖伊天 Vs 巴黎聖日耳門
無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台
立即參加「賞您睇」： https://tinyurl.com/y2e6pmwk
Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。