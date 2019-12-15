【英超】阿仙奴曼城鬥射術

今日賽事焦點，研究一場英超聯賽大戰，阿仙奴主場迎戰曼城，阿仙奴改由龍格保領軍後，球隊表現並無大改善，後防甩漏問題仍然嚴重，影響成績。

曼城上場聯賽不敵曼聯，同利物浦距離愈拉愈遠，今場當然想贏，不過曼城嘅後防同樣有大問題，近期連續10場都有失波。

阿仙奴同曼城，同樣擁有高質射手，入波唔係問題，但雙方後防都靠唔住，入球大細中位數3.5球，一於捧入球大。

名家：邪神

直播表

周日3:15pm 東亞女 南韓女足 Vs 中華台北女足

有線662、602台；香港國際財經76台

周日3:30pm 澳職 紐卡素噴射機 Vs 墨爾本城

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日6:30pm 東亞賽 南韓 Vs 中國

有線662、602台；香港開電視77台

周日7:00pm 西甲 基達菲 Vs 華拉度列

Now 632

周日7:30pm 意甲 維羅納 Vs 拖連奴

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日9:00pm 西甲 切爾達 Vs 馬略卡

Now 632

周日10:00pm 英超 曼聯 Vs 愛華頓

Now 621

周日10:00pm 英超 狼隊 Vs 熱刺

Now 622

周日10:00pm 意甲 AC米蘭 Vs 薩斯索羅

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日10:00pm 意甲 祖雲達斯 Vs 烏甸尼斯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日10:00pm 意甲 博洛尼亞 Vs 阿特蘭大

有線662、602台

周日10:30pm 德甲 禾夫斯堡 Vs 慕遜加柏

Now 670、Fox +；有線651、611台

周日11:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 貝迪斯

Now 632

周日11:45pm 荷甲 阿爾克馬爾 Vs 阿積士

無綫 85台

周一凌晨零時 法甲 里昂 Vs 雷恩

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周一0:30am 英超 阿仙奴 Vs 曼城

Now 621、611

周一1:00am 意甲 羅馬 Vs 史帕爾

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一1:00am 德甲 史浩克04 Vs 法蘭克福

Now 670、Fox +；有線651、611台

周一1:30am 西甲 西維爾 Vs 維拉利爾

Now 632

周一3:45am 意甲 費倫天拿 Vs 國際米蘭

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周一4:00am 西甲 華倫西亞 Vs 皇家馬德里

Now 632

周一4:00am 法甲 聖伊天 Vs 巴黎聖日耳門

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

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