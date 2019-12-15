歐洲列強爭搶　夏蘭特對英超大會：我願意

奧地利班霸薩爾斯堡喺今屆歐聯贏盡讚賞，一條前鋒線包括南野拓實、黃喜燦同艾寧夏蘭特嘅演出均大受好評。日前有傳利物浦已經搞掂南野拓實，今日就輪到熱傳曼聯要簽艾寧夏蘭特，仲話「紅魔鬼」領隊蘇斯克查已經飛過去奧地利傾添！至於最新《每日鏡報》報道，就話呢位挪威新人王考慮過幾間大會之後，已經決定一旦離隊，就會去奧脫福喎！

艾寧夏蘭特日前先後去咗德甲RB萊比錫同多蒙特嘅訓練基地參觀，與此同時，一般相信呢位小將前鋒應該曾秘密探訪曼聯嘅卡寧頓訓練中心。消息指，日前缺席咗薩爾斯堡最後一場歐聯嘅佢，由於奧地利聯賽有成兩個月歇冬期，已經完成咗佢喺呢度嘅告別戰咁話。不過，佢個經理人拉奧拿（即係保羅普巴嗰個）就想佢去加盟意甲祖雲達斯，只係由於「紅魔鬼」財力雄厚，應該仍可爭贏「蜜蜂兵團」同「斑馬兵團」，唯一係RB萊比錫係同薩爾斯堡有同一個贊助商紅牛，會係曼聯今次搶人嘅最後阻力。

報道仲話，艾寧夏蘭特已經同蘇斯克查講咗，想加盟曼聯喎！如果報道屬實，「紅魔鬼」將來前線有佢、拉舒福特、安東尼馬迪爾同格連活特，絕對係前途無限，火力驚人呀！

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