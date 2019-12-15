【東體爭議】曼聯唔需要普巴復出

曼聯球星保羅普巴近排終於接近傷癒，預計下周就可以復操，對於近期戰績回升嘅「紅魔鬼」嚟講，表面睇應該係一大喜訊。呢位法國球星仲話復出之後，要做個年輕球員榜樣，叫隊中新仔要珍惜機會喎！不過老實講，一向最唔識珍惜就係你，依家「紅魔鬼」係咪仲需要你，真係好難講囉！

保羅普巴話：「我希望自己可以幫到佢哋（年輕球員）。呢間係全球其中一間最大球會，或者係史上最大。既然佢哋依家有幸留喺度，我就同佢哋講，『把握機會踢好啲，你哋年輕，有質素，根本冇嘢好驚！我希望可以成為佢哋榜樣，無論係場內定場外，即使我唔覺得自己好老，但我已經諗緊將來呢班年輕球員會取代我位置，始終我唔會踢一世嘛！」

聽落堅令人感動，不過眾所周知，一向唔多珍惜曼聯生涯嘅，好似正係保羅普巴本人。單係今年夏天不斷扭計要去皇馬，到之後開季成日同球會不和，表現時好時壞，由你去做年輕球員榜樣，其實好令人擔心囉！

近排曼聯連贏熱刺同曼城，班波開始上力，中場線由費特洛迪古斯同麥湯米尼組成嘅組合，攻守俱佳。究竟保羅普巴復出，佢仲有冇碇企？佢復出係咪仲幫到球隊呢？即使佢可以提升「紅魔鬼」實力，但隊內氣氛又可唔可以保持繼續好呢？事實上，喺外國勁多討論區球迷都話，曼聯已經唔再需要保羅普巴，冇乜事，你都係走把啦！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。