【總結】勁到癲！公鹿仲有兩場平紀錄

公鹿銳不可擋，豪取18連勝！「字母哥」安迪杜甘普拍住米度列頓，於第三節已經確立大比分的優勢，帶領公鹿共有六人有雙位分數的進脹，主場以125比108力挫騎士，迎來18連勝，並爭取打破球隊20連勝的紀錄。

「字母哥」全場攻入29分4個籃板及4次助攻，而米度列頓則為球隊射入了24分6次助攻，後備上陣的羅賓洛佩斯都有16分6個籃板。原則上騎士全場沒有什麼機會，得分最多是射入15分的K波特。

至於馬刺在墨西哥城「主場」加時以121比119擊敗太陽，連續四場打到加時，米爾斯全場貢獻26分5個籃板，在加時完場前0.3秒投入奠定性入球，對方反擊亦錯失了三分絕殺，最終馬刺以兩分力壓太陽，重拾勝利。

不過，獨行俠主將當鍚受傷一幕則令人揪心，足踝90度彎曲扭傷，表情痛苦，即返回更衣室已沒有再落場，隨後獨行俠官方宣布其Ｘ光檢查呈陽性，表示其傷勢沒有大礙。獨行俠在大將受下，最終主場加時以118比122落敗。

今日戰果(前者主場)

太陽 119：121(加時)馬刺

速龍 110：102 籃網

灰熊 128：111 巫師

公牛 109：106 快艇

公鹿 125：108 騎士

獨行俠118：122(加時)熱火

火箭 107：115 活塞

金塊 110：102 雷霆

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