本地賽拋離男選手　程小雅爭奧運再近一步

「香港道路競走錦標賽2019」周日假大嶼山欣澳舉行，港隊一姐程小雅以全場最快成績1小時35分40秒，輕鬆贏得女子組20公里總冠軍，其奧運排名將由30升至29位，有望奪得明年東京奧運入場券。「我不是要志在參與，我是要去競爭。」程小雅已為人生第一個奧運會定下目標，向世界前25進發。

今次賽事全程20公里，選手需在欣澳海濱長廊來回20次，程小雅前半段與香港男子隊代表錢文傑同行，早早拋離其他選手。不過，比賽中段程小雅被罰兩面紅牌，由於3張紅牌會被罰時，故她後段變得保守，最終以1小時35分40秒首名衝線。至於錢文傑中段被罰時2分鐘後，與另一港隊代表謝振雄鬥到最後，最終謝振雄以1小時37分48秒險勝，成為男子組總冠軍。

「今天比賽我想着平時練長課的那條路：3公里到馬料水，5公里到公園仔，8公里到大埔吐露港，10公里到大王爺廟，然後是廣福邨……」每次比賽，程小雅都會進入另一個空間，今次她回到大埔。這位香港一姐今年狀態大勇，2月在日本賽造出1小時32分30秒成績刷新香港紀錄，在之後的多哈世錦賽亦排第30位，比上屆推前5位。對於自己表現，她表示滿意，「今年是一個好年，進步都頗大。」

程小雅不會輸給同一個對手，兩次。4年前她與里約奧運擦身而過，距離達標時間只差49秒，她說其實那只相當於20公里賽事的1％，無論如何4年後的東京奧運「一定要去到」。今年她的奧運排名已升上第30位，由於世界前60名選手可獲得東京奧運入場券，所以今次基本上十拿九穩。現時每星期訓練走足140至150公里的程小雅笑說，地獄訓練才剛開始，明年她還有日本亞錦賽及白羅斯世界盃在內4個賽事衝擊1小時31分正的奧運達標時間，「最好做到1小時30分59秒，不可以再差少少，慢一秒都會喊！」

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