【賽後解碼】拿玻里換帥輸波點止輸心理

意甲拿玻里上周中歐聯賽後將主帥安察洛堤辭退，改由前AC米蘭教練加度素領軍。尋晚佢哋喺新帥手下首度出師，可惜喺主場飲恨輸畀帕馬爾1比2。賽後教練加度素就認為球隊依家係心理出問題，而唔係陣容或實力出事。不過，球員同班主迪羅倫羅斯關係勁差，仲有冇心幫佢搏命，可能先係最大問題囉！

拿玻里今場開波4分鐘就失守，畀帕爾馬中場古唁施夫斯基攻破大門。64分鐘，拿玻里靠後備登場嘅梅頓斯助攻畀米利克扳平。可惜場波踢到補時3分鐘，帕爾馬憑一次快速反擊，由謝雲奴絕殺，最後贏2比1。

拿玻里今場全場起腳33次，結果一樣輸波，成為咗自0/05球季以來，第3支射手33次以上但輸波球隊。同時，近8場聯賽不勝係佢哋近19年以來聯賽走勢最差一次，並且係自2010年3月以來，首次喺主場連續4場不勝。

新帥加度素賽後解釋：「依家我哋係心理出問題！拿玻里好有潛質，但我哋必須尋回自信，將腦入面嘅問題清除。呢支係偉大球隊，由好多出色球員組成。只係偶一不慎，我哋就付出代價。今場波踢得有好有壞，但我哋依家一切都唔順利。」

查實炒咗經驗豐富嘅「肥安」，，改搵領軍生涯仲係未有功績嘅加度素，又想佢做到啲乜吖？何況喺炒「肥安」事件上，球員都係撐主帥，反而同球會管理層唔妥，呢個先係最逼切要解決問題。如果球會再唔好好處理同球員關係，真係唔知要等到幾時，先會見到拿玻里復甦囉！

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