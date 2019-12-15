【東體爭議】地獄賽程！車仔前4凍過水

車路士0:1不敵般尼茅夫後，近5場英超輸咗4場，僅領先第5位錫菲聯4分，如果曼聯周日(15日)晚擊敗愛華頓，就會升上第5位，屆時車仔領先優勢更加會縮少至2分。

咁都唔止，車路士今年餘下3場英超非常難踢，對手包括兩支倫敦勁旅熱刺同阿仙奴，如果稍有閃失，好大機會跌出前4位。

車路士今夏被禁止增兵，踢到季中終於出現後備力量不足情況，球隊近期應付英超及歐聯連場惡鬥，疲於奔命。顧此失彼之下，見到佢哋近2場歐聯前後嘅英超都輸波，淨係呢段時間，已經咗12分。

英超即將進入聖誕快車，車路士賽程好惡啃，23號作客熱刺，26主場對修咸頓，29號又要作客阿仙奴，對住2支倫敦同市勁敵都係作客，以車仔現時頹勢，失分機會非常高，到時真係益晒錫菲聯同曼聯。

車路士未來3場英超賽程

23/12 作客Vs熱刺

26/12 主場Vs修咸頓

29/12 作客Vs阿仙奴

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