港超聯　「橙軍」變身聖誕老人同細路玩餐飽

聖誕將至，香港足球總會為讓更多兒童能感受佳節氣氛，以及加深對港超聯之認識，除安排在本月進行的的多場賽事，包括4場「中銀人壽香港超級聯賽」及2場「高級組銀牌賽」，向12歲以下兒童免費贈送門票外，還與安徒生會、明愛及多間港超球會聯手，組織探訪基層兒童之活動。打頭陣的佳聯元朗，周日（15日）下午由教練陳文俊，率領6名、華洋球員，前赴位於黃大仙竹園北邨的安徒生會竹園中心探訪，與超過20名小朋友，度過了一個充滿笑聲和激情的下午。

為響應是次極具意義的活動，「橙軍」特安排由「文俊Sir」領軍，並派出王睿、基斯、卡真奴、黃本銘、張顥覺和曾梓軒，去到位於竹園北村的安徒生會竹園中心，與20多名兒童見面。活動在主場人「Lily姐姐」作簡解後展開，7名「橙軍」代表先與分成兩組的參加者進行熱身遊戲，大夥兒手拉手圍成一個大圈，同一時間以腳和頭互傳5個汽球，具一定難度同時過程亦非常刺激。

之後，中心主任「陳Sir」為所有參加者，講述一個與足球有關的故事，並安排彼此以問答形式互動。在一輪妙問妙答後，司職翼鋒的卡真奴應小朋友們之要求，表演入球後打空翻慶祝動作，換來場內雷動掌聲。

活動最後環節由「橙軍」為參加者安排簡單的運球和射門練習，並且送上球會年曆吉、月刊，以及本月21日主場迎戰愉園的港超聯換票券，加上足總亦送出港超聯球迷天書和小足球，讓每名參加者在最後大合照時，毋須大會攝影人員提醒，都露出了燦爛笑容。

對於獲安排出席是次探訪活動，早前因實習而向球會請假近個半月的佳聯元朗中場曾梓軒表示：「感覺好好呀，雖然大家係第一次面，但大家都玩得好開心，令我諗番之前喺一間小學實習嘅時候，同差唔多大嘅學生相處嘅歡樂時光，希望未來將有機會，參與更多類似嘅活動。」即將完成教育大學學位課程的曾梓軒，今季之初表現不俗，及後因實習而請假，因歸隊才個多星期，並不急於上陣，他謂：「個人嚟講我會做好準備，機會一到我就會全情投入去比賽，但機會幾時到我控制唔到，所以會積極做好準備先。」

至於下一次活動，將於周三（18日）舉行，屆時標準流浪和傑志職、球員，將一同探訪位於西灣河的明愛樂義學校。