菁英盃　開齋！理文大勝標準流浪

「菁英盃」A組分組賽周日（15日）於深水埗運動場演獨腳戲，由理文火併標準流浪。理文憑迪奧高、尼迪利、沙普夫、基華尼頓、亞哥斯達和佐迪各建一功，以6比0淨勝流浪，取得「菁英盃」分組賽首場勝仗。

上半場理文主導形勢，開賽僅2分鐘，余沛康傳中，沙普夫近門撞射被盧兆崎抱實。7分鐘，尼迪利接應周家樂直傳起後腳，被盧兆崎擋出，周家樂第一時間補射卻柱邊出界。21分鐘，李康廉接應余沛康傳中後近射，惟同樣未能射破盧兆崎的十指關。28分鐘，李康廉傳中，尼迪利近門衝頂卻被盧兆崎撲出。2分鐘後，理文終打破僵局，周家樂開出罰球，迪奧高跳頂得手，助球隊取得領先優勢。落後的流浪隨即反撲，33分鐘，謝偉俊半傳半射，尾柱的簡尼迪篤入，惟越位在先，入球無效。未能收復失地之餘，他們差點在2分鐘後再度失守，尼迪利接應余煒廉長傳後施展倒掛，惟角度太正被盧兆崎撲出。36分鐘，基華尼頓接應李康廉傳送後抽射，同樣被盧兆崎拒諸門外。

42分鐘他們終再下一城，周家樂開出角球，迪奧高頭槌二傳，尼迪利頂入成2比0。補時階段，流浪有機會追近比數，惜劉智樂中路遠射，被今季首次上陣的理文門將高俊一抱入懷。

換邊後流浪積極搶攻，46分鐘，林學曦接應傳中第一時間燙射，惟角度太正被高俊接實。3分鐘後，林學曦放直線，後上的李鍶泓勁射卻未能命中目標。理文憑反擊製造威脅，53分鐘顏樂楓長傳，基華尼頓控定後推入禁區起腳，惟在盧兆崎表現神勇下，以致射門未能轉化成入球。59分鐘，尼迪利接應短傳後拉射斜出；1分鐘後，他們增添紀錄，沙普夫近射得手，將比數進一步擴大至3比0。流浪未有放棄，67分鐘，黃本煒近距離頭槌攻門被高俊拍出。然而，流浪急欲進攻卻暴露更多空位予理文進攻，71分鐘，先有李康廉快放後斜傳，尼迪利擺脫對手後妙傳予基華尼頓撞入；3分鐘後，再有後備上陣的亞哥斯達禁區頂快腳拉射破網，理文遙遙領先至5比0。87分鐘，理文再有進帳，後備上陣的佐迪推橫燙射得手，替球隊鎖定6比0勝局，理文經過4場「菁英盃」分組賽後，終取得勝仗。