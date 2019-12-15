偶遇夏薩特　一個承諾令車迷超感動

前車路士球星夏薩特今季轉投皇家馬德里，點知一直受傷患困擾，表現未達預期，近排仲因為足踝受傷要休戰一排。近日，有車路士球迷外出偶遇到呢位比利時球星，佢仲大膽問到「夏神」幾條尖銳問題，結果意外獲得「夏神」承諾，只要一完成皇馬嘅「工作」，就會返去車路士咁話添！

呢位叫夏里特嘅「車迷」問到夏薩特將來去向，仲話車路士球迷都仲好掛住佢，然後「夏神」回答：「當我做完喺皇馬嘅工作，我就會返去。」28歲嘅夏薩特之前喺車路士效力7季，合共上陣352場，射入110球兼有92次助攻，兼且幫「車仔」贏過兩次英超、一次英足盃、一次英聯盃同兩次歐霸盃，絕對係有豐功偉績，難怪「車仔」球迷一直記掛住佢。

事實上，夏薩特都仲好掛住車路士，甚至會睇埋「車仔」比賽：「係呀，我一得閒就會睇，當然唔係睇晒全部。」「夏神」仲對依家嘅車路士有表達意見：「佢哋踢得好好，仲好年輕。嚟緊佢哋仲可以再買人添！」

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