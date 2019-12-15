始終無緣競輪獎牌　李慧詩今季4金收爐　

贏得爭先賽金牌後，「牛下女車神」李慧詩今天（15日）在世界盃場地單車賽布里斯班站，轉戰競輪賽未能乘勝追擊，在次圈排名小組末席，跌落名次賽，最終僅得第11名。李慧詩已經完成今季世界盃旅程，總結四站賽事，橫掃四面爭先賽金牌，可惜始終無緣登上競輪賽頒獎台。

挾爭先賽冠軍姿態，李慧詩在競輪賽首圈，第一組率先登場，僅以第4名衝線。隊友李海恩身處第三組，排名第7，雙雙進入復活賽。李慧詩隨後重整旗鼓，力壓英國、危地馬拉、韓國和意大利車手，以首名躋身次圈。另一組別的李海恩，則排名第3飲恨出局。

次圈賽事，李慧詩面對一眾強敵，包括新西蘭的漢臣（Natasha Hansen）、比利時的迪格蘭迪妮（Nicky Degrendele）、哥倫比亞的瑪花比安娜（Martha Bayona Pineda）等，一直未能突破重圍，最終敬陪末席，無緣獎牌爭奪戰。其後出戰第7至13名名次賽，最終獲得第11名。冠、亞、季軍分別由瑪花比安娜、莫頓（Stephanie Morton）和迪格蘭迪妮奪得。

另外，亞運金牌組合梁峻榮／張敬樂出戰男子麥迪遜賽成績相當不俗，與強隊激戰後以第6名完成。

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