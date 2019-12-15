國足又輸1場 攻力弱得可憐

周日(15日)晚東亞盃賽事，中國又輸1場，0:1不敵南韓，2戰2敗。不過，嚟緊星期三(18日)下午3點15分開波，最後1場中國對香港，先至係「戲肉」。

東道主南韓一開波就壓住國足嚟攻，先有1次射門中楣，踢到13分鐘利用角球攻勢，由中堅金玟哉頂入。

南韓上半場已有9次攻門，反觀國足上半場只有1次埋門，就係董學升門前失機，控球率只有26%。

至於下半場，南韓仍然控制大局，但埋門把握力比較弱，多次浪費入波機會，包括李英才禁區內射高。

國足後衞姜至鵬上場飛身踩中日本球員橋岡大樹，備受非議，佢今場曾經有1次失誤，幾乎連累球隊失波，亦因為粗野犯規，食咗1張黃牌。

國足攻力弱得可憐，全場只有2次射門，而且都唔中目標，反觀南韓射門多達16次，國足只失1球，算係執番身彩。

至今，自1978年曼谷亞運之後，中韓共對賽35次，南韓取得20勝、13和、2負壓倒性優勢。

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