兩大因素！阿仙奴贏曼城機會來了

英超將於周一(16日)凌晨上演大戰，阿仙奴主場對曼城，兩支球隊今季水準都下滑，比較之下，曼城仍然秤先，特別係雙方近5次對賽，「藍月亮」都贏波。不過，阿仙奴又唔使咁灰，因為「剋星」阿古路受傷缺陣之下，隨時有一線生機。

阿古路近8次鬥阿仙奴，總共射入8球，堪稱「爆廠」第一高手，但曼城領隊哥迪奧拿表示，呢位阿根廷國腳有傷在身，仍然未能參與操練，今場波唔使預佢，無疑令阿仙奴看守領隊龍格保鬆一口氣。

曼城缺少一位鋒線大將，相反阿仙奴鋒線就有新一代殺手，佢就係加比爾馬天尼利，呢位18歲巴西小將上輪英超第一次正選上陣，立即射入1球，協助球隊擊敗韋斯咸，打破連續9場不勝頹勢，佢亦以18歲零174日之齡，成為球會史上最年輕嘅英超正選處子戰入波球員。

加比爾馬天尼利喺上場歐霸盃尾段，貢獻助攻，為兵工廠逼和標準列治2:2，佢喺今季各項賽事為阿仙奴上陣15次入8球，效率極高，今場隨時又做主角。

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