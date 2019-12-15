撐港隊可以有幾盡？48小時飛三地夠瘋狂

【釜山直擊】香港隊周六（14日）在「EAFF E-1 東亞足球錦標賽決賽周」第二場賽事，以0比5不敵日本。雖然當地天氣極寒，但對於在場邊90分鐘持續打氣的港隊球迷而言，熱愛香港的激情早已沸騰了整個看台。其中，在英國留學的香港球迷Welly為了力撐港隊，不惜特意從英倫返港再赴南韓，熱血程度教人慨嘆。

本報周六（14日）介紹完中四學生「阿Tong」，自墊旅費「快閃」南韓撐港隊的故事後，讀者有否感受到香港年青一代球迷熱愛港隊的程度？以為15歲的「阿Tong」已經好「癡線」？未夠，更瘋狂的陸續有嚟。今次報道之主角Welly，是一名在蘇格蘭留學的香港學生，他今次為了支持香港隊踢東亞錦標賽，專誠在周四（12日）由愛丁堡飛到倫敦，再轉乘航班返港，再在周五（13日）出發前往釜山，48小時內飛足三趟，只為了觀看香港隊周六（14日）對日本以及周三（18日）對中國的賽事。為了今次的行程而又不想影響學習進度，Welly還提早完成本需在今周呈交的學術論文。

兩天內飛越近10000公里距離，這並不是一般人所能夠忍受的，但Welly坦言為撐港隊，飛到「天腳底」都願意：「作為一個喜愛足球嘅香港人，我唔去支持香港隊，仲有邊個會去？」港隊在今次東亞錦標賽首仗以兩球不敵南韓，去仗亦以0比5大敗日本，下仗更要硬撼中國隊，在極有可能成為「三零部隊」之下，有人甚至會嘲笑像Welly這般癡心的球迷：「老遠過嚟睇港隊畀人炒？」但Welly反問，難道對手實力強所以未開波就投降了嗎？「足球就係一種堅持先會見到希望嘅運動，就算輸唔緊要，最緊要係畀到啲強隊麻煩，同堅持港隊嘅打法，今次對三隊強隊就係一個建立自己打法嘅機會。」Welly道。

香港隊將在周三（18日）迎接對中國的硬仗，Welly知道是役將是一場混雜球場內外、恩怨情仇的鬥爭，然而他並不在乎對手是中國隊與否，因為在他心中就只有香港隊：「其實我覺得又冇咩唔同，反正我都只係跟球隊作客，對手係邊個都唔太關事，最重要嘅係香港隊。」