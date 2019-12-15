咪嚇親！文尼同屈福特隊長講數片段曝光　

英超「一哥」利物浦尋晚主場以2比0輕取屈福特，賽後「紅軍」球星沙迪奧文尼畀人發現佢刻意留喺球員通道等人，原來住等緊「大黃蜂」隊長迪尼有嘢傾。究竟二人有乜咁大仇口，完咗場仲要再講？今日，有英國傳媒就將對話片段曝光，好彩，文迪原來唔係要搵迪尼尋仇，相反，係想拜託迪尼，好好睇住佢個塞內加爾後輩伊斯美拿沙亞，超感人呀！

睇番段片，當文尼一見到迪尼，就即刻捉住對方講：「麻煩你睇住我細佬(伊斯美拿沙亞)，佢係個好怕醜嘅男仔。」迪尼之後回應：「佢只需再練好啲英文啫！佢一直都好努力，係個唔錯嘅後生仔。」文尼發現迪尼都讚緊佢後輩，就開心笑住同迪尼揮手講再見，仲話：「後會有期，一定要好好睇住佢呀！」直到迪尼走咗，文尼與同伊斯美拿沙亞一齊離開。

介紹番呢個伊斯美拿沙亞先，依家先得21歲，今年夏天佢以3,000萬歐元由雷恩轉投屈福特。不過，呢位新星今季表現普通，至今喺英超上陣10場，有5場係後備登場，只入得1球。睇嚟佢都仲要多加留力，先有機會追近前輩沙迪奧文尼成就。

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