廢物VAR+詭異烏龍！曼聯被屈2分

周日(15日)深夜英超，曼聯主場對愛華頓，出現罕見烏龍波。紅魔鬼門將迪基亞被角球笠過，搞到中堅域陀連迪路夫擺烏龍，幸好有18歲射手格連活特入波做救世主，最終打1:1。

曼聯開波僅17秒就幾乎入波，連格禁區內轉身抽射僅貼柱出界，之後拉舒福特、丹尼爾占士先後窄角度起腳，都唔中目標。「福仔」仲有1次勁射罰球，被愛華頓門將比克福特撲出。

不過踢到36分鐘，愛華頓開出角球，迪基亞跳起打手槌，但打唔中，皮球笠過佢之後，省中企喺遠柱嘅域陀連迪路夫，改變方向入網，呢位瑞典國腳冷不提防之下擺烏龍。

當時愛華頓前鋒卡維特利雲喺小禁區內，明顯衝撞迪基亞，干擾咗佢打手槌，但球證睇完VAR後，仍然判入波有效，引起爭議。

曼聯下半場加強攻力，但勞基梳爾起腳被比克福特撲出，丹尼爾占士補射，竟然省中連格面部，搞到佢暈得一陣陣，域陀連迪路夫亦有1次勁射僅高出。

77分鐘曼聯終於扳平，後備入替連格嘅18歲新星格連活特射個貼柱波入網，逼和愛華頓1:1，曼聯都係要痛失2分。

曼聯今場佔上風，所失1球有啲冤枉，但球隊失分，進攻球員把握力差，亦要負上責任，拉舒福特連番起腳無功而還，安東尼馬迪爾、連格大部分時間踢到冇晒影，竟然都要靠18歲小將格連活特救亡，紅魔鬼下月收購前鋒刻不容緩。

至於同時間開波嘅另一場英超，熱刺憑盧卡斯莫拉射入靚波，加上維頓漢補時入波，作客以2:1絕殺狼隊，升上第5位，只係落後第4位車路士3分。

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