入球歐洲第3！曼聯天才終非池中物

曼聯又做羅賓漢，贏完熱刺同曼城之後，返到奧脫福未來陣容不整嘅愛華頓又失分，只能1:1逼和對手。拉舒福特連續入波強勢斷纜，安東尼馬迪爾同連格表現又於水準以下，好彩仲有格連活特救駕。呢名18歲小將繼上仗歐霸盃梅開二度後，今仗又於人叢中左腳抽入，2場射入3球，本季喺各項賽事轟入7球，成為「歐洲第3」。

格連活特於65分鐘換入代替連格，只需12分鐘就入波，縱使前面有3個愛華頓球員，依然能以左腳抽地波收死比克福特，過程清脆俐落，盡展一流射手本色。因為球隊攻擊人員冇乜選擇，領隊斯克查唯有提升格連活特上一隊，但佢一次又一次證明自己實力。上仗鬥阿爾克馬爾，佢入2粒仲博到1球12碼，今次仲射入第1個英超入球，直接為球隊攞番1分。

格連活特今季於英超、英聯盃同歐霸盃都入過波，總共已入7球，睇番歐洲5大聯賽，只有查頓辛祖（11球），以及阿仙奴巴西小將加比爾馬天尼利（8球）2個年輕人，比格連活特入波更多。雖然曼聯又失分，但格連活特嘅表現，會令魔迷搵到安慰。

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