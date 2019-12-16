迪布尼球王45分鐘！曼城摧毀阿仙奴

奇雲迪布尼45分鐘球王表現，徹底摧毀阿仙奴！英超周日深夜重頭戲，兵工廠主場迎戰藍月亮，89秒就畀迪布尼狂抽靚波火速落後。呢名比利時主力上半場上晒身，除助攻史達寧增添紀錄外，仲禁區外左腳靚彎地波梅開二度。迪布尼之後再靚射，賓特尼奴飛身抹到個波先中柱。曼城半場已將場波擺入雪櫃，

阿仙奴炒艾美利後，看守領隊龍格保帶隊冇乜亮點，今仗用上奧斯爾、尼高拉斯比比及新星加比爾馬天尼利打正選，明顯想強攻曼城。一開波阿仙奴頭威頭勢，僅30秒馬天尼利力壓奧達文迪同費蘭甸奴2個中堅，窄位下起左腳近射，但畀門將救出。

諗唔到之後就到迪布尼表演，僅89秒加比爾捷西斯於左路底線刮出，雖然個波彈吓彈吓，但迪布尼於K角位狂抽近柱入網，曼城憑個靚波打開紀錄。16分鐘曼城打反擊又輕輕鬆入波，加比爾捷西斯於中圈附近斜傳，迪布尼引到4個主隊守衞圍住，依然於左路底線傳中，史達寧無人看管近門射入，領先到2:0。阿仙奴落後2粒後企圖反撲，但對住曼城好似細路打大人一樣，前面得個撲字，曼城安心打反擊已夠贏。

40分鐘迪布尼禁區外玩謝古安杜斯，乖巧轉身左腳彎射入網，領先到3:0。迪布尼呢個上半場勁得人驚，43分鐘接應菲爾科頓傳送，禁區外右腳第一時間遠射靚到爆，尼奴飛身掂到個波中柱彈出。如果唔係門將醒神，迪布尼半場已可戴帽。

曼城贏住3粒踢下半場，節奏明顯放慢，但阿仙奴後防自動自爆，張伯斯於後場派膠被偷甩個波，但加比爾捷西斯空晒埋門，幸尼奴出迎撲出。59分鐘奧斯爾被換走發脾氣，冇同龍格保握手。74分鐘阿仙奴後場斬前，奧巴美揚趕到第一時間抽射唔中龍。86分鐘後備馬列斯殺到禁區狂抽又過唔到尼奴。補時階段史達寧左腳抽遠柱唔中龍，最終曼城贏阿仙奴3:0，但仍落後利物浦14分。

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