美揚鬥曼城有幾曳？一組數字嚇死人

阿仙奴今輪英超鬥曼城，雖然有主場之利，但鬥頭號剋星攻守都唔掂，最終早早吞3蛋毫無還擊之力。隊長奧巴美揚今仗行行企企，對比起新星加比爾馬天尼利全場落力造波創造機會，呢個隊長完全冇身先士卒嘅氣概。上半場奧巴美揚只掂過8腳波，當中3腳係開死球，另外5腳亦冇球係喺對手禁區，1個字：形同虛設。

阿仙奴今戰雖然出齊奧巴美揚、尼高拉斯比比、加比爾馬天尼利同奧斯爾等攻擊球員，但多前鋒唔代表會有攻勢，其中奧巴美揚頭45分鐘仲好似未瞓醒一樣。當然阿仙奴成個攻擊體系唔似樣，亦對打箭頭位嘅奧巴美揚有影響，但呢位射手明顯走動不足，令人質疑佢仲有冇心繼續留喺阿仙奴。

下半場奧巴美揚總算較有表現，先喺奧達文迪力壓下近門頂斜，之後亦都唔左輔位有射門機會，但2個埋門都唔中龍。佢毫無疑問係球隊最重要嘅取分之匙，如果佢都踢到咁，阿仙奴好難有得救。

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