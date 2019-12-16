【有片】換走被狂噓　奧斯爾發老脾踢嘢

阿仙奴今輪英超兵敗如山倒，主場怒吞曼城3蛋，若非門將賓特尼奴上、下半場2度神救，兵工廠主場輸5粒不是夢。龍格保做看守領隊後，奧斯爾搶番正選位置，但呢名近日言論得罪中國嘅前德國國腳，今仗演出毫無亮點，踢咗1個鐘就被換走。行出場時被主場球迷狂噓，令奧斯爾發晒老脾唸唸有詞、仲大腳踢走自己隻手襪，返後備席前龍格保望都冇望佢一眼，雙方冇任何接觸。下一場仲有冇正選踢？頗成疑問。

龍格保比起艾美利，明顯非常信任奧斯爾，帶隊4場聯賽，奧燒都正選上陣。面對強敵曼城，奧斯爾於中場毫無貢獻，中場以駁腳居多，攻守唔係好見人。阿仙奴半場已落後3球，比賽去到59分鐘，龍格保終於忍唔住以小將伊美路維入替佢。現場一陣發瘋噓聲，反映球迷對奧燒有幾失望，好彩奧斯爾並冇好似格列沙加咁反擊，但都控制唔到自己發脾氣。而佢同龍帥如陌路人一樣，後者對奧燒肯定唔滿意得去邊。

龍帥賽後暗示唔滿意奧燒嘅跑動同攔截：「關於奧燒嘅賽前言論，政治嘅嘢留番畀球會處理，但或者亦因此影響到佢表現。我想球隊可以有高控球比率，但如果做唔到，就需要有人積極跑動同去攔截。伊美路維於歐霸盃表現唔錯，我想畀機會佢。」

利物浦名宿加歷查表示：「好多人會覺得傳媒或講波佬對奧燒太苛刻，但只要睇到奇雲迪布尼（今仗梅開二度兼助攻），就知奧燒缺少啲乜。唔係希望佢場場有世界級表現，但成年都踢到咁沉，受批評、坐冷板都係正常。」

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