拍戲就唔信！高圖爾斯頭槌做皇馬英雄

西甲皇馬作客華倫西亞好睇過戲，皇馬補時補上補逼和華倫西亞，仲要係由門將高圖爾斯做搶分英雄！華倫近期3連勝兼歐聯首名出線狀態大勇，皇馬受到頑強抵抗，下半場更被射爆大門落後。去到補時階段高圖爾斯立下大功，接應角球頭槌攻門雖被救出，但造就賓施馬執雞追平1:1完場。

皇馬雖然作客但發揮不俗，上半場賓施馬、洛迪高高斯等連環攻門都被主隊門將查奧美杜明尼治救出。比賽去到78分鐘出現高潮，卡路士蘇拿接應右路傳送門前抽入，為華倫打開紀錄。

皇馬之後瘋狂反撲，加里夫巴利禁區頂罰球過唔到人牆，之後賓施馬於禁區內頭槌二傳，盧卡祖域門前加一腳射入，但就越位在先食詐胡。到補時賓施馬於右路扣入中路起腳皮球又被閂走。今仗補時4分鐘，去到補時4分半鐘球證畀皇馬開埋左路角球，高圖爾斯鶴立雞群一頂，門將叉走個波，賓施馬混戰中抽咗個波入網，最終皇馬戲劇性扳平，同死敵巴塞一樣16戰得35分暫列聯賽榜第2。

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