小伙子與冠軍　李卓耀堅守信念的果敢

「Hometown Hero」，香港公開賽結束後，世界羽聯官方報導這樣形容李卓耀。

關於這個城市的英雄，球場上，時而左飛右撲，充滿激情的扣殺，時而輕巧放網，「衝擊你，威脅你，一有機會就贏你」。離開球場，紋在臂上的信念，與六件飾物閃耀依然。23歲的他張揚、痛快、敢作敢為，跟你我身旁，很多年輕人無異。

不一樣的運動員 古靈精怪與近乎偏執的「認真」

四、五、六⋯⋯定睛數數，李卓耀全身上下，搭配著六件飾物，讓他對著鏡頭逐一介紹，他欣然照做：「這是從小戴著的玉佩，我和媽媽一人一塊。想型，就打了兩個耳洞，耳環有些碎鑽。手鏈倒是經常換，但換來換去都是黑色。無名指的戒指，女朋友送，中指嘛，聽說指縫漏財，就用戒指塞著。」談話間，「不經意」提及幾個品牌，偷笑道：「有得代言就發達啦！」

都說飾物反映個性，跟電視上的運動員相比，李卓耀張揚一點點，痛快一點點，也古靈精怪一點點。

早上11時，體院的羽毛球館熏染著汗水的味道，眾多港隊成員裏頭，一眼便能看見他的身影。對打練習，總是咧嘴笑得開懷，偶爾伴隨幾聲驚呼：「哇，靚波！」眼角瞄到看台某個朋友，便揮動球拍，擺出「Dab」的甫士打招呼。「我和家朗，分別這麼大。」他張開雙臂說。看向一旁沉穩內斂的伍家朗，我連忙點頭。

別誤會，他很認真。踏入比賽周期，那種具有李卓耀特色，近乎偏執的認真，更是讓人哭笑不得。「首先，收拾所有東西：球鞋、球拍、毛巾膠、防滑粉、比賽衫四件、練習衫兩件、底褲一條⋯⋯耳筒、膠袋、毛巾、兩支水或運動飲品。」他掰著手指，彷彿在拍開箱影片，起初一臉尷尬的樣子，卻愈說愈隱秘，「從熱身開始，不多不少，去三次洗手間。進場前，拿出玉佩，面向牆閉上眼，默念別受傷、要贏之類的，然後輕輕親兩下。明明沒汗，也要用毛巾擦擦臉，喝一口水，才能開球。」口吻完全不像23歲的小伙子，他忍不住自嘲：「個人迷信程度真的有點高。」

所謂迷信，源自2017年的新西蘭黃金大獎賽，當時世界排名88位的他，擊敗頭號種子，捧走職業生涯首個國際賽冠軍。贏在哪裏？趣怪的答案沒讓人失望：「做足整套『儀式』，就贏了。所以我信了。」實際效用天曉得，但此後兩年，排名節節上升卻是事實。直到剛過去的11月，他登上另一個高峰——超級500賽冠軍。

主場封王的啟示 「不只我怕他們，他們也要怕我」

金牌躺在紅色絲絨盒子裏，擱置在體院宿舍的一角，沒有帶回家。套用李卓耀的話，是要「隨時隨地拿出來用」。

香港公開賽，他的晉級過程始終聚焦鎂光燈下。從最初的「香港加油」，到後來的「李卓耀頂住」，寫著他的名字的紙牌，一場比一場多。而他，也真的一局不失撐到決賽，反勝印尼的金汀，繼三年前師兄伍家朗奪冠後，再有香港人在香港站封王。正如世界羽聯官方報導說的，這是一個關於「夢想、童話和命運的故事」。這個故事裏，李卓耀是「Hometown hero」，這個城市的英雄。

然而硬幣另一面，藏著某些爭議。決勝局最後時刻，21：20，球證判決金汀過網擊球犯規。「看過留言嗎？」我小心翼翼地問，他豁達點頭，「說是誤判，說我不配冠軍。但判都判了，看過就算吧。至少我們打了一場好球給大家看。」如果可以選擇，他也想贏得實在些，直接得分，對手出界、落網都好，反正不是犯規，「大家反應不過來：『下，贏了？怎麼回事？』趕不及興奮、感動，略嫌美中不足。」

時間回放到八強，打倒丹麥巨人安賽龍，某程度上意義更重。原因很簡單：「他是前世界冠軍。」世界冠軍，很遠，但換個角度看，不過站在球場兩端，彼此隔著一道球網。「真正打起來，感覺沒有往常看的那麼厲害。原來面對最頂尖的球手，我是有機會的。」曾經聽過其他項目的運動員說，他要的不是必然，而是可能。跟「贏硬你」的驕傲相比，或者有點卑微，卻很倔強，「我想帶來壓力，不只我怕他們，他們也要怕我。」

一個問號，李卓耀這樣形容自己。從小到大，他都喜歡「你猜不透我」的感覺。「老實說，連我也猜不透自己，太飄忽了，突然就有100%、200%的超水準發揮，像這次冠軍。」腦袋響起周星馳電影《功夫》裏面，「唔好逼我出手，我癲起上嚟，自己都驚啊」的聲音，不禁失笑。他卻難得一本正經，像個宣告：「你不會想對到我的，你不會贏得輕鬆。相反，我會衝擊你，威脅你，一有機會就贏你。」

身為運動員——進取、享受、敢作敢為

一有機會就贏你，清脆俐落。非要用一句話概括，球場上的李卓耀大抵如此。但他告訴我，離開球場，道理相同。

紅館的傳媒區分成兩邊，除了場邊攝影，一些行家坐在看台特定位置，方便報導戰情，也可以確保捕捉李卓耀的慶祝動作——掠起左襟，指指胸口的區徽。五次贏球，四次如此，剩下一次，「明嘅人自然會明」。當時便想，這人香港情意結很重。

但他的情意結，又與一般運動員的情意結有所不同。「背負香港的名字外出比賽，跟普通比賽，沒有太大分別。都是打球，贏了就好。」目前奧運積分排名17位，大有機會代表香港出戰奧運，也只是輕描淡寫，「開心、榮幸、努力得到認可」的感覺。沉默半晌，他補充道：「嚴格來說，奧運就是一場比賽而已。」與其對外展現什麼，不如利用獨特的身分，對內產生作用，「如果可以，我想用球場上的表現，影響香港人。進取、享受、敢作敢為，希望從我身上，他們可以看見這三件事。」

進取和享受，很容易理解，「主動爭取想要的東西，同時珍惜擁有的一切。」對於敢作敢為，他的詮釋最長，也最深刻：「想做的事，就去做，想說的話，就說吧。特別適合這個社會、這個地方的年輕人，無論發生什麼事，都要告訴自己：『你係得嘅！』勇敢嘗試之餘，勇敢承擔後果。每做一件事，總有人喜歡有人憎惡，後果有好有壞。以我的性格，定會捍衛自己相信的事。」

正如去年夏天，忽發奇想紋在左前臂的信念一樣——「Have faith in yourself」。「完全不理媽媽反對，想紋就紋，是不是很敢作敢為？」他大笑起來，躺在一片殷紅的田徑場上，陽光和著風灑落臉頰，有種說不出的恣意。

圖／文：許思彤

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