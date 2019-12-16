【東體爭議】終極羞辱！堅恩被換入又換走

英超愛華頓尋晚作客曼聯慘被逼和1比1，不過能夠去到奧脫福拎到1分，相信愛華頓上下同球迷都會勁開心。只係，「拖肥糖」當中有一位球員就完全笑唔出，呢個就係意大利國腳前鋒摩斯堅恩喇！事關佢今場去到70分鐘先後備登場，點知完場前2分鐘又被換走，呢種換入又換走，簡直係終極恥辱！賽後看守領隊鄧肯費格遜話係戰術所需，球迷則反而鬧爆呢個換人安排，而數據又真係顯示堅恩係堅廢喎！

鄧肯費格遜賽後解釋，佢尾段點解用奧馬尼亞斯換走後備登場嘅摩斯堅恩：「我只係想換入消耗時間，我有太多進攻球員喺後備席，呢個決定係對事唔對人。」搵個中前場換走個前鋒，又唔換走其他踢足全場而體力下降嘅隊員嚟守住和局，點講都好似唔通，鄧肯費格遜之後喺賽後記招再補鑊解釋：「我覺得佢（堅恩）唔係好跟得到比賽節奏，我之後換入嘅(奧馬尼亞斯)明顯處理得較好。唔係針對堅恩，我都做過後備，都試過被換走。我哋會搞番掂佢，佢會再嚟過，佢先得19歲之嘛！」

呢個昔日長人中鋒領隊換人大混亂，事後就畀網民鬧爆：「鄧肯費格遜絕對係侮辱緊摩斯堅恩。」「後備換後備！」「管理層應該覺得羞恥。」「你睇費格遜（換人時）連望都唔敢望摩斯堅恩，少少解釋都冇，做得好差囉！」

球迷就完全唔同意鄧肯費格遜做法，咁究竟摩斯堅恩今場踢成點呢？畀啲數據大家睇啦！喺佢上陣嘅18分鐘，合共僅只9次觸球，喺佢換走之前，係全場最少一人，即使係「後後備」奧馬尼亞斯只踢最後兩分鐘都有4次觸球。此外，摩斯堅恩合共5次同曼聯球員爭波全部輸晒，仲有先後6次失去控球權，兼且未有作出任何攔截。相反，奧馬尼亞斯都有50%爭贏波，兼未有失去過控球權，仲有2次攔截(指住中堅米高堅尼)。

由上述數據去睇，對於身價達4,000萬歐元嘅意大利國腳摩斯堅恩嚟講，又堅係唔合格，堅係令人失望。要知道佢上季幫祖雲達斯喺意甲上陣13場就入6球，依家嘅摩斯堅恩根本走晒樣，難怪近排一直有傳佢會喺一月離隊，而經過今次呢役，睇怕佢真係嗰頭近囉！