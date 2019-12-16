金判坤︰「港中大戰」最難忘！

【何彥霆釜山直擊】曾經於10年前的「1212」協助香港隊於東亞運足球項目奪得金牌的前港隊教練金判坤，雖然至今經已返回祖家，並擔任南韓足協副主席及國家隊遴選委員會委員長，不過「Kim Sir」在接受傳媒訪問依舊用「我們」來形容港隊，更指在4年前「港中大戰」是他職業生涯最難忘的賽事！

有見及多間本地傳媒均就「1212」十週年作出訪問的查詢，金判坤則認為趁着在南韓主辦東亞盃時與一眾記者見面並接受訪問會比較直接，當被問及如何評價在4年前「中港大戰」兩度賽和國足，以及目前的香港隊，「Kim Sir」坦言難以相提並論，但就稱讚一眾大港腳在早前對南韓一仗踢出水準︰「好難去比較呢兩隊，但球隊嘅防守做得唔錯，呢樣係港隊嘅強項，要好好去持續落去。球隊多咗嘗試去攻門，但面對住強隊就有機會失去控球權，但整體嚟講我都滿意球員喺心態同體能上嘅表現，佢哋喺國際賽舞台係有力一拼。」

除了在東亞運決賽勇奪金牌，4年前的兩場「中港大戰」亦是金判坤教練生涯最難忘的比賽，對於這個戲碼於周三（18日）晚在相隔4年後再度上演，「Kim Sir」亦向港隊投下信心一票︰「我認為港隊球員會能夠有所交代，唔止喺賽果上，而係喺球場上展現出佢哋為香港市民拼博嘅一面，呢場係一場好重要嘅比賽，球員要用行動令香港人感到驕傲。4年前特別係主場對中國嗰場，場內觀眾同球員打成一片，氣氛有如節日一樣，係我教練生涯最好嘅其中一場比賽。或者現時好難再有類似嘅氣氛凝聚到出嚟，但作為球員無論身處何地都應該有良好嘅態度。」

儘管「Kim Sir」在擔任港隊教練時曾經被球迷批評起用過多入籍球員，但他就直言自己只是選出最佳球員為港隊爭取成績。曾經擔任過香港青年代表隊教練的他，則表示對昔日培育的小將能夠入選大港腳感高興：「港隊嘅年青球員都開始成長，港足繼續培育出更多年輕同有潛質，並且可以喺國際賽舞台表現自己嘅球員。我以佢哋為榮，當年我開始負責執教香港青年隊嘅時候，嗰一代係1997、98年出生嘅球員，例如『均仔』（鄭兆均）同『羅梓』（羅梓駿）都開始入選港隊，而之後我都有選過『孫銘』（孫銘謙），我想鼓勵吓同激勵一吓佢哋，希望有一日可以喺亞洲盃，甚至喺世界盃嘅決賽周都可以見到佢哋。」

現在於南韓足協出任副主席及國家隊遴選委員會委員長的金判坤，其家人目前仍然在香港定居，「Kim Sir」更透露自己不時低調返港探親︰「我好掛住香港，亦從新聞中得知佢哋正處於一個艱難嘅時期，所以我都好擔心香港市民嘅安危。我亦都一直支持香港足球聯賽，呢個係十分重要。我嘅家人依然住喺香港，所以我每個月都嘗試靜靜地番一次香港去探望家人。喺香港對南韓場波賽後，我有喺酒店食堂同球員見面，同佢哋講無論輸贏也好，都要負起為香港人榮譽而戰嘅責任。除咗球場上嘅表現，球員嘅心態都一樣重要。」