金判坤︰期望南韓再入世盃4強！

在2年前辭去香港隊主教練一職的金判坤，現在除了是南韓足協的副主席之外，亦是南韓國家隊遴選委員會委員長，為南韓足協不同年齡層並包括女足的代表隊聘請主教練，「Kim Sir」坦言經常要舟車勞頓頗為辛苦，不過自己仍然樂於不斷增值自己︰「番嚟之後極之忙碌，經常都要周圍飛，要管理唔同年齡層至到一隊嘅國家隊，評估每支代表隊教練嘅表現，所以好似世界盃、女子世界盃、U20世青盃、U17世少盃同埋亞洲盃呢啲高水平嘅比賽都會出席，雖然真係好忙，但無論作為教練定係管理層我嘅經驗都豐富咗。」

「Kim Sir」亦透露起用保羅賓圖為南韓國家隊主帥的原因，更對「太極虎」在來屆世界盃寄予厚望︰「我喺世界盃之後聘請咗葡萄牙籍嘅保羅賓圖執教國家隊，而球隊喺佢上任後亦進步咗好多，尤其喺技術層面上。我哋希望將我哋嘅足球風格，轉化成現今足球以控球主導同有動力嘅足球風格，所以目前各方面都屬正面。好開心見到我哋嘅球員成長咗好多，尤其係孫興民，佢最近嗰球狂奔咗80碼嘅入球，都證明咗自己係世界級水平嘅球員，再者嚟緊世界盃決賽周都係喺亞洲舉行，希望可以爭取到8強，甚至再次殺入4強嘅佳績。」