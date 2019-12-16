又嚟跪滑慶祝 摩連奴話你知佢堅寸得起

熱刺尋晚喺英超作客憑維頓漢完場前入波，以2比1絕殺狼隊。喺鎖定勝局之後，主帥摩連奴即時喺場邊嚟番個跪滑揮拳慶祝，重演番佢當年喺皇馬嘅經典慶祝動作。賽後佢更發揮「寸王」本色，大讚自己做出咗前任主帥普捷天奴都做唔到嘅功績，就係贏出兩場作客波。雖然有多少自吹自擂，但又堅係佢寸得起嘅！

「寸王」喺記招認叻：「喺大概近呢一年，熱刺根本未係英超作客贏過波，但喺我上任以來，短時間之內已經喺客場贏過兩次。依家我唔關心排第幾，我哋只需要向前看，今場係好特別嘅比賽，因為呢個係非一般對手。」

「摩佬」之後仲進一步解釋狼隊有幾勁，但佢究竟係讚緊狼隊，定係曲線讚自己就真係冇人知：「我對球隊表現同戰果都好自豪！狼隊係非常難對付，佢哋嘅戰術同心理都好強大。你可以去問吓紐奴（狼隊領隊），我認為佢哋嘅實力比起人哋認為嘅更加犀利。佢哋唔昃滿足於停留前6，佢哋有能力做得更好。」

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