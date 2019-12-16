總結：大帝+一眉 = 高比+奧尼爾

湖人再現經典組合！「紫金兵團」今日作客鷹隊以101比96小勝，賽前忙到爆嘅「大帝」勒邦占士又再交出頂級數據，全場拎到32分13籃板同7助攻，加上「一眉」安東尼戴維斯嘅27分13籃板同3助攻，結果將湖人今季成績改寫成24勝3負，追上公鹿並列聯盟最佳。最緊要係，呢隊新湖人孖寶喺今季15場客戰中各自總得分都超過400分，係NBA歷史上首次出現，超強威力令人諗番起當年嘅奧尼爾加高比拜仁嘅「OK」組合，有力開創新皇朝！

「大帝」上周五先喺邁阿密贏完波獨取28分，隨即喺周六飛咗去俄亥俄州嘅哥倫布，去捧自己囝囝比賽，然後今晨又飛到去阿特蘭大作戰，你話唔攰就有鬼。不過，勒邦占士話唔想令嚟捧場嘅小朋友球迷失望，所以點都會撐住去作戰。結果「大帝」依然交足功課，多次精彩投籃，包括一次胯下妙傳畀隊友「超人」侯活入樽，睇到球迷拍爛手掌。

講番湖人新孖寶組合，「大帝」同「一眉」今季場均都超過25分，而單計15場客戰，勒邦占士就拎咗403分，而「一眉」就有401分，難怪湖人今季客場15戰錄得14勝1負，勝率仲勁過主場。事實上，湖人今場表現其實普通，全隊全場嘅3分球係31投5中，命中率低至16.1%，兼且全場錄得22次失誤，只係喺兩大巨星壓陣之下，依然可以取勝。

值得一提，今場係鷹隊名將「飛人」卡特最後一次同勒邦占士交手，賽後兩人擁抱場面，確係令人感動呀！

今日戰果 （前者主場）

塘鵝 119:130 魔術

溜馬 107:85 黃蜂

鷹隊 96:101 湖人

籃網 109:89 76人

金塊 111:105 紐約人

勇士 79:100 帝王