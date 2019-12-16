歐聯16強今晚抽籤！英超雙雄好大鑊

歐聯經過上周中分組賽尾輪激戰後，將於香港時間周一(16日)晚7點進行16強抽籤，上屆包辦決賽席位威到盡嘅英超球隊，今屆暗湧重重，對歐聯冠軍流晒口水嘅曼城及衞冕嘅利物浦，隨時撞正馬德里雙雄，要過關絕對唔易。

根據16強抽籤規則，小組首名成為種子隊，將會面對次名球隊，但同聯賽及同組球隊則會避開，其中連贏兩季英超冠軍嘅曼城，今屆於歐聯分組賽首名線，不過16強潛在對手包括皇馬、馬體會、多蒙特、拿玻里及里昂等次名晉級球隊。

而同樣首名出線嘅上屆盟主利物浦，亦可能會撞正馬德里雙雄、阿特蘭大、多蒙特及里昂，當然最惡啃係馬德里雙雄。

尤其係曼城近年喺哥迪奧拿帶領下，贏盡國內大小錦標，唯獨歐聯戰績未如人意，連續兩屆於8強被英超勁敵利物浦及熱刺踢出局，大前屆更早早16強畢業，最叻嗰次係2016年（比歷連尼執教）殺入4強，作為豪門實在唔合格，既然今季聯賽失地多，更加想喺歐聯賽場作出突破，難怪以2.95倍成為奪標大熱，又睇吓今晚抽唔抽到好籤。

歐聯16強首回合會喺明年2月18、19、25及26日展開，次回合則喺3月10、11、17及18日舉行。

同晚亦會進行歐霸32強抽籤，英超球隊阿仙奴、曼聯及狼隊均以首名出線而成為種子隊，但由於有部分從歐聯分組賽只得第3名而「降格」踢歐霸嘅球隊，例如薩克達、利華古遜屬非種子隊，若果抽中對佢哋都咪話唔頭痕。

首名出線球隊

A組：巴黎聖日耳門（法甲）

B組：拜仁慕尼黑（德甲）

C組：曼城（英超）

D組：祖雲達斯（意甲）

E組：利物浦（英超）

F組：巴塞隆拿（西甲）

G組：RB萊比錫（德甲）

H組：華倫西亞（西甲）

次名出線球隊：

A組：皇家馬德里（西甲）

B組：熱刺（英超）

C組：阿特蘭大（意甲）

D組：馬德里體育會（西甲）

E組：拿玻里（意甲）

F組：多蒙特（德甲）

G組：里昂（法甲）

H組：車路士（英超）

轉戰歐霸盃球隊：

布魯日（比甲）、奧林比亞高斯（希超）、薩克達（烏超）、利華古遜（德甲）、薩爾斯堡（奧甲）、國際米蘭（意甲）、賓菲加（葡超）、阿積士（荷甲）

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