邊個話C朗唔得？佢又創新紀錄喇

早嗰排，葡萄牙巨星C朗拿度畀人批評佢喺祖雲達斯主帥沙利手下愈踢愈沉，入唔到波之餘，甚至係拖累球隊瘀血，不過連埋佢尋晚對住烏甸尼斯梅開二度，唔經唔覺「入球狂人」C朗又返晒嚟，創出兩個連宿敵美斯都做唔到嘅新紀錄，問你服未！

C朗尋晚帶領祖雲達斯主場贏烏甸尼斯3比1，佢個人梅開二度，將今季入球數字改寫成11個，亦係佢連續第15季攻入10球以上，環顧歐洲五大聯賽，係得佢一個咁癲。此外，佢亦係加盟「祖記」以來首次連續4場入波，認真可喜可賀。與此同時，C朗喺2019年已經為球會同國家隊合共轟入35球，亦令佢成為球壇史上首位連續12年都至少攻入35球球員，真係連美斯都要行埋一邊。

值得一提，C朗尋晚確係打得特別醒神，事關沙利終於肯轉番用「4-3-3」陣式，由C朗拍住希古恩同保羅戴巴拿一齊擔正，C朗即刻生番晒。全場C朗7次射門，4次中框就攻入3球，著名網站《whoscored》都畀咗佢全隊最高嘅9.2高分，話你知C朗依然係勁到癲呀！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。