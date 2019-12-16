彭林林「歐冲」闖東瀛：要追日本球員車尾燈

【林卓臻日本直擊】要提高本地足運水平，聯賽和青訓發展缺一不可，但能讓球員直接跳出「舒適圈」，以第一身接觸國外高水平賽事的重要性亦不能忽略。近日效力標準流浪的兩位華將歐陽耀冲和彭林林就把握難得良機，獲球會放行後接受日本職業聯賽邀請，遠赴日本千葉縣參加由日本職業球員公會舉辦的選拔賽，要與當地各組別聯賽球員同場較量之餘，更希望透過出色表現打動當地球會，力爭留在日本球壇打拼的機會。

是次日本職業球員公會選拔賽一連兩日於千葉縣蘇我市的J2球隊千葉市原主場舉行，已經到達當地的兩位香港球員，首日（16日）未有被安排參與賽事，正好讓剛到步的兩位華將可以稍作安頓，本報記者亦有幸和兩人談及賽前心情。蘇我市當地平均氣溫只有10度左右，即使在充足陽光底下，天氣亦明顯比香港寒冷，兩位球員為此一早就去到下榻酒店附近的公園，進行簡單熱身訓練，希望可以及早適應環境，為明日選拔賽挑戰作最後準備。

外流經驗豐富的歐冲，曾跟隨FC橫濱在日本當地跟操，對這種天氣當然不會陌生，他直言今次目標就是希望能靠出色表現，獲取在當地落班的機會：「比起之前葡萄牙或中國大陸的經歷，自己始終最想喺日本踢，之前在日本跟操時嘅經歷，對自己嚟講非常深刻。」日本熾熱的足球氣氛感染力十足，成為歐冲決意重回這片足球樂土發展的一大誘因。他亦希望過往在日本儲下的經驗，能夠在今次選拔賽大派用場：「之前喺橫濱教練都鼓勵畀完要走，多用短傳多走動，唔可以再用香港嗰套踢法成日大腳。」

相比起身旁這位球隊老大哥，年僅21歲的彭林林即將首次接受日本足球洗禮：「知道有機會嚟日本，都用咗好幾日時間平復心情。」大家都說日本足球水平高，但有機會親身落場體驗，彭林林都難掩興奮心情：「正因為重視呢次機會，所以賽前都難免會緊張，我唔想只係嚟感受，我想知道自己同佢哋嘅距離係唔係真係有咁大，希望可以追到佢哋車尾燈。」「話唔定對手要追你車尾燈呢。」歐冲以一句玩笑話回應，令暫時忘卻緊張心情的彭林林露出靦腆笑容，然而從兩人堅定眼神中，不難參透出他們對明日大戰的期待。兩人最後不忘感激標準流浪老闆莫耀強和總監李輝立的支持，令今次日本闖蕩之旅得以成事。