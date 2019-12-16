決賽之王點會甩拖　沙比贏蘇格蘭公開賽

尋晚舉行嘅蘇格蘭桌球公開賽決賽，前世界「一哥」沙比喺一度落後局數0比2下，最終反勝利素禾斯基9比6勇奪冠軍，近15次打入排名賽決賽嘅第14場勝仗。呢次亦係佢歷來第17個排名賽冠軍，而呢位3屆世界冠軍亦繼10月贏得英格蘭公開賽後，成為咗史上首位單季贏出兩站祖國系列賽嘅球手，認真巴閉。

獨得7萬鎊獎金嘅沙比，最近一次喺決賽失手，已經係2016年上海大師賽，當時佢喺決賽不敵丁俊輝。大賽經驗豐富嘅佢，今場雖然甫開賽就落後局數0比2，不過打完首節已經反超前局數5比3。第二節重開，之前兩次打入排名賽決賽都輸波嘅利素禾斯基，打出一Cue119，將局數差距收窄到4比5。

之後雙方各下一城，沙比局數領先6比5。第12局比賽途中，曾經陷於膠着狀態，期間竟然有26分鐘係雙方都未有波入，而呢個拉鋸戰經歷48分鐘爭持，係由沙比再贏一局，拉開到7比5。跟住二人又係一人贏多局去到8比6，第15局，沙比先後「起迫」38同32分，成功殺局，鎖定局數9比6勝仗。

沙比賽後話：「真係好神奇，之前我喺英國錦標賽打得好差，我甚至同自己講，唔好打呢次賽事。不過跟住我又覺得要重新再嚟，依家捧咗盃，真係難以置信。」呢位外號「李斯特小丑」嘅36歲球手仲大讚利素禾斯基係佢所認識，自「火箭」奧蘇里雲之後最具天份球手，話對方遲早都會贏得排名賽冠軍。」